يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره المصري البورسعيدي غدا، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السادسة بالدوري المصري "دوري نايل".

ويسعى نادي الزمالك للعودة إلى سكة الانتصارات مرة أخرى، في مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي، بعدما تلقى الفارس الأبيض الهزيمة في لقاء الجولة الماضية أمام وادي دجلة بهدفين مقابل هدف واحد.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

وتحمل مباراة الغد بين المصري البورسعيدي والزمالك، المواجهة رقم 120 بين الفريقين، حيث سبق وتواجها معا في 119 مباراة من قبل بمختلف البطولات.

وخلال 119 مباراة سابقة، جمعت بين الفريقين من قبل في مختلف البطولات، نجح نادي الزمالك في تحقيق الفوز، في 64 مباراة، تلقى الهزيمة في 25 مباراة وحضر التعادل بينهما في 30 مباراة.

وسجل لاعبو الفارس الأبيض في مرمى فريق المصري البورسعيدي 170 هدفا، فيما تلقت شباكهم 91 هدفا.

ويعد نجم الزمالك السابق علي خليل، هو الهداف التاريخي لمواجهات المنتخبين معا برصيد 11 هدفا، يليه نجم الفارس الأبيض السابق أيضًا جمال عبد الحميد برصيد 9 أهداف.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الثاني في الموسم الماضي، التي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري، تواجها الفريقين معا في 105 مباراة سابقة، تمكن الزمالك من تحقيق الفوز في 61 مباراة، تلقى الهزيمة في 19 مباراة وحضر التعادل في 19 مباراة.

