جميع المباريات

البنك الأهلي يحصد فوزه الأول في الدوري على حساب بتروجيت

08:01 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
    البنك الأهلي وبتروجيت
    البنك الأهلي وبتروجيت
    البنك الأهلي وبتروجيت
    البنك الأهلي وبتروجيت
كتب ـ نهى خورشيد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي فوزاً على نظيره بتروجت بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الفريق البترولي، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أهداف مباراة البنك الأهلي وبتروجت

وجاءت ثلاثية البنك بتوقيع كلا من مصطفي الزنارى في الدقيقة 56 من عمر الشوط الثاني، ثم أضاف أوفا الهدف الثاني في الدقيقة 79، ليختتم محمود عماد الثلاثية بتسديدة في الدقيقة 84.

وبهذه النتيجة، قاد الرمادي البنك الأهلي للفوز الأول له في الدوري بعد سلسلة من التعادلات، ليرتفع رصيده إلى النقطة الـ 7 في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري نايل، فيما توقف بتروجيت عند النقطة 9 في المركز الثامن.

وكان الرمادي قد تولى المهمة الفنية لفريق البنك الأهلي خلفًا لطارق مصطفى.

البنك الأهلي أيمن الرمادي بتروجيت الدوري المصري الممتاز الفوز الأول للبنك الأهلي
