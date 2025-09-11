مباريات الأمس
دوري القسم الثاني-أ

راية الرياضي

0 1
18:30

القناة

دوري القسم الثاني-أ

الترسانة

1 0
20:30

الداخلية

الدوري الإماراتي

شباب الأهلي

1 0
19:15

بني ياس

الدوري الإماراتي

خورفكان

2 1
19:15

الشــارقة

الدوري التونسي

سليمان الرياضي

0 0
18:00

الأولمبي الباجي

جميع المباريات

"طبول القلعة".. الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

07:25 م الخميس 11 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة اليوم الخميس، ضمن سلسلة التدعيمات لصفوف الفريق، التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو صغير، ليجهز جماهيره للإعلان عن صفقة جديدة.

ونجح نادي الزمالك في حسم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي، بناء على طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

يذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع 9 صفقات كالتالي:

مهدي سليمان حارس ، والانجولي شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدى الدباغ، والمغربي عبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، والمدافع محمد اسماعيل.

الزمالك صفقة الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك
