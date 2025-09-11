"طبول القلعة".. الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد نادي الزمالك للإعلان عن صفقة جديدة اليوم الخميس، ضمن سلسلة التدعيمات لصفوف الفريق، التي أبرمها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو صغير، ليجهز جماهيره للإعلان عن صفقة جديدة.

ونجح نادي الزمالك في حسم العديد من الصفقات خلال الفترة الماضية عن طريق جون إدوارد المدير الرياضي، بناء على طلب البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق.

يذكر أن الزمالك تعاقد خلال الفترة الأخيرة مع 9 صفقات كالتالي:

مهدي سليمان حارس ، والانجولي شيكو بانزا، وعمرو ناصر، وأحمد شريف، والثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدى الدباغ، والمغربي عبد الحميد معالي، وأحمد ربيع، والمدافع محمد اسماعيل.