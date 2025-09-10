الزمالك يواصل تدعيم صفوف السلة بصفقة من سبورتنج

كتب - نهى خورشيد

نجح نادي الزمالك في إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق كرة السلة، بعدما أعلن تعاقده مع يوسف رفعت لاعب سبورتنج، ضمن خطة النادي لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لسلة القلعة البيضاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي:" بين المجد والتاريخ.. يوسف رفعت حاضر ليرسم المستقبل مع سلة الزمالك".

وحرص اللاعب على التوقيع الرسمي لعقود انضمامه في حضور كل من هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد طارق عضو المجلس، وذلك بمقر النادي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء أعلن تعاقده مع الإسباني أليكس فورمينتو لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة السلة خلفاً للمدرب المصري عصام عبد الحميد.