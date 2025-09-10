مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

بوليفيا

1 0
02:30

البرازيل

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

1 0
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

3 6
02:30

كولومبيا

الزمالك يواصل تدعيم صفوف السلة بصفقة من سبورتنج

07:25 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025
كتب - نهى خورشيد

نجح نادي الزمالك في إبرام صفقة جديدة لتدعيم صفوف فريق كرة السلة، بعدما أعلن تعاقده مع يوسف رفعت لاعب سبورتنج، ضمن خطة النادي لتقوية الفريق قبل انطلاق الموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لسلة القلعة البيضاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي:" بين المجد والتاريخ.. يوسف رفعت حاضر ليرسم المستقبل مع سلة الزمالك".

وحرص اللاعب على التوقيع الرسمي لعقود انضمامه في حضور كل من هشام نصر نائب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد طارق عضو المجلس، وذلك بمقر النادي.

وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء أعلن تعاقده مع الإسباني أليكس فورمينتو لتولي المهمة الفنية للفريق الأول لكرة السلة خلفاً للمدرب المصري عصام عبد الحميد.

يوسف رفعت لاعب سبورتنج نادي الزمالك الزمالك يدعم صفوف السلة الزمالك يتعاقد مع يوسف رفعت
