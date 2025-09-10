كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، حقيقة تعرض الفلسطيني عدي الدباغ، للإصابة وتسببت في غيابه عن منتخب فلسطين.

ولم ينضم عدي الدباغ لقائمة منتخب بلاده فلسطين لخوض مباراة ودية أمام منتخب ماليزيا خلال فترة الأجندة الدولية الحالية، بينما يتواجد الثنائي أدم كايد وعمر فرج.

ويتواجد عدي الدباغ مع نادي الزمالك في الفترة الحالية، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري، في الفترة المقبلة.

وأوضح منتخب فلسطين، أن غياب عدي الدباغ عن قائمة منتخب فلسطين في ودية ماليزيا، نظرا لتعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية مع الفريق الأبيض.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن عدي الدباغ، لا يعاني من أي إصابة حاليا، ويشارك في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي، ولعب في جزء من مواجهة الأمس الودية أمام النجوم.

وأوضح المصدر، أن المهاجم الفلسطيني تعرض لكدمة في الركبة خلال مواجهة وادي دجلة الماضية، لذلك فضل الاستمرار مع الزمالك بالاتفاق مع منتخب بلاده، خاصة وأن فلسطين يخوض مباراة ودية، وليست رسمية.

واختتم المصدر، أن عدي الدباغ جاهز للمباراة المقبلة مع الزمالك أمام المصري بشكل طبيعي، ولا يعاني حاليا من أي إصابة.