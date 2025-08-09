7 صور لظهور إمام عاشور في مباراة الأهلي ومودرن سبورت بالدوري

كتب - يوسف محمد:

حرص إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التواجد في ملعب ستاد القاهرة الدولي، لدعم زملائه خلال مباراة مودرن سبورت، على الرغم من غيابه عن اللقاء.

ويغيب نجم الوسط عن المارد الأحمر، بسبب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، التي تعرض لها خلال مشاركته رفقة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وظهر إمام عاشور بين شوطي مباراة الأهلي ومودرن، وهو يتجه إلى غرف الملابس مع زملائه بالفريق مصطفى العش وأشرف بن شرقي.

وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام مودرن سبورت، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "القاهرة الدولي".

