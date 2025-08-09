ماذا قدمت صفقات الزمالك الجديدة أمام سيراميكا كليوباترا؟

كتبت-هند عواد:

فاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، في لقاء شهد الظهور الأول لبعض صفقات الأبيض الجديدة.

وشارك الأنجولي شيكو بانزا في المباراة بشكل أساسي، فيما شارك الثنائي عبد الحميد معالي وآدم كايد في الشوط الثاني كبدلاء.

وجاءت أرقام الوافدين الجدد في اللقاء، كالآتي:

شيكو بانزا : تقييم 6.5/10

66 دقيقة

0 أهداف

لمس الكرة 33 مرة

التمريرات الصحيحة 9/16 (56%)

كرات طويلة 1/3

0 التسديد على المرمى

0 التسديد خارج المرمى

محاولات المراوغة الناجحة 1/6

الفوز بالالتحامات الأرضية 3/11

الفوز بالالتحامات الهوائية 1/1

0 أخطاء

آدم كايد: تقييم 6.7/10

25 دقيقة

0 أهداف

1 صناعة هدف

لمس الكرة 8 مرات

التمريرات الصحيحة 3/5 (60%)

0 التسديد على المرمى

1 التسديد خارج المرمى

عبد الحميد معالي : تقييم 6.5/10

25 دقيقة

0 أهداف

لمس الكرة 8 مرات

التمريرات الصحيحة 3/5 (60%)

0 التسديد على المرمى

0 التسديد خارج المرمى

محاولات المراوغة الناجحة 0/0

الفوز بالالتحامات الأرضية 0/1

الفوز بالالتحامات الهوائية 1/2

1 أخطاء

