أول تعليق من فيريرا بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

كتب - يوسف محمد:

علق البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، على فوز فريقه بثنائية على حساب سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وحقق الزمالك أمس الجمعة الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة الدوري المصري.

وقال فيريرا في تصريحات، خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة الأمس أمام سيراميكا كليوباترا كانت متكافئة، في بعض الأوقات كان الفريق المنافس يستحوذ على الكرة أكثر، لكنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص".

وأضاف: "نجحنا في صناعة العديد من المواقف الهجومية في المباراة، اللاعبون أظهروا عقلية ممتازة في اللقاء وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز،سعيد بالفوز وسنستمر في العمل لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وتابع: "سيكون هناك طرق لعب مختلفة للفريق في الفترة المقبلة، تواجد الجماهير كان عامل محفز لنا لتحقيق الفوز في المباراة، وأعرف أنهم ينتظرون تحقيق الفريق للكثير من الانتصارات في الفترة المقبلة".

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلاقي الزمالك في الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل"، فريق المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

