الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة مهمة أمام الاتحاد السكندري، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر لموسم 2025-2026.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من البطولة.

موقف الفريقين في المجموعة

الزمالك: المركز الرابع برصيد 4 نقاط

الاتحاد السكندري: المركز السادس برصيد 3 نقاط

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد

تُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري، في الخامسة مساء، حصريًا عبر قناة ON SPORTS، الناقل الرسمي لبطولة كأس عاصمة مصر.

الزمالك يخوض اللقاء بتشكيل شبابي

قرر الجهاز الفني للزمالك الاعتماد على قائمة فريق الشباب في مواجهة اليوم، وتضم: محمود أشرف الشناوي (2004)، محمد عبد الفتاح (2005)، هشام فؤاد (2005)، محمد إبراهيم (2005)، السيد أسامة (2006)، أحمد مجدي (2005)، محمد فرج (2008)، علي عبد المجيد (2006)، محمد حمد (2008)، أنس وائل (2005)، أحمد صفوت (2009)، أحمد خضري (2005)، محمود عصام الحصري (2005)، صلاح محمود (2008)، حسام عاشور التقي (2007)، حازم أسامة (2003)، يوسف وائل الفرنسي (2005)، زياد مدحت (2007)، أحمد خالد السمبوك (2005)، عمار ياسر (2005).