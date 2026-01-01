"كان عليكم إيقاف البطولة".. فاروق جعفر يحمل اتحاد الكرة سبب خروج الأهلي

"مخدش ولا مليم".. الغندور يكشف كواليس مفاجئة حول استقالة مدرب الزمالك

وجّه فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاتحاد الكرة المصري، مطالبًا بعدم إقامة المسابقات المحلية خلال فترات تجمعات ومشاركات المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ذلك ينعكس بالسلب على مستوى الأندية واللاعبين.

وقال جعفر، خلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن إيقاف البطولات المحلية أثناء الارتباطات الدولية أصبح أمرًا ضروريًا للحفاظ على تركيز اللاعبين وجودتهم الفنية.

وأضاف: "يجب على اتحاد الكرة إيقاف المسابقات المحلية وقت الارتباطات الدولية، لأن ضغط المباريات يؤثر بشكل واضح على الفرق".

وأشار نجم الزمالك السابق إلى أن النادي الأهلي تأثر بشكل كبير خلال مشاركته في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، بسبب غياب الانسجام والتفاهم بين اللاعبين، نتيجة غياب عدد من العناصر الأساسية لانشغالهم بالمشاركة مع المنتخب، وهو ما أدى لخروجه من الكأس على يد المصرية للاتصالات.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الجيد بين مواعيد البطولات المحلية والدولية يسهم في تطوير مستوى الكرة المصرية ورفع جودة المنافسات.