طارق مصطفى يصدم الزمالك ويبرئ جون إدوارد

كتب : محمد خيري

09:57 م 31/12/2025 تعديل في 01/01/2026
كشف مصدر مطّلع حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق، خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، والشروط المنسوبة له.

وأكد المصدر أن الأنباء المتداولة حول فرض طارق مصطفى شروطًا لتدريب الزمالك، من بينها رفضه وجود جون إدوارد المدير الرياضي، عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك لم يتواصل حتى الآن مع طارق مصطفى، على عكس ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن طارق مصطفى يرحّب بشدة بتدريب الزمالك، وينتظر فقط التواصل الرسمي معه، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك ستكون له بعض الشروط التي تصب في مصلحة النادي، لكن كل ما يُثار حاليًا عن وجود مفاوضات غير صحيح.

طارق مصطفي الزمالك جون إدوارد مدرب الزمالك الجديد أخبار الزمالك

