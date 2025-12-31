طارق مصطفى يصدم الزمالك ويبرئ جون إدوارد

كشف مصدر مطّلع حقيقة ما تردد بشأن مفاوضات نادي الزمالك مع طارق مصطفى لتولي تدريب الفريق، خلفًا لأحمد عبدالرؤوف، والشروط المنسوبة له.

وأكد المصدر أن الأنباء المتداولة حول فرض طارق مصطفى شروطًا لتدريب الزمالك، من بينها رفضه وجود جون إدوارد المدير الرياضي، عارية تمامًا من الصحة.

وأضاف أن مجلس إدارة الزمالك لم يتواصل حتى الآن مع طارق مصطفى، على عكس ما تم تداوله خلال الساعات الماضية.

وأوضح المصدر أن طارق مصطفى يرحّب بشدة بتدريب الزمالك، وينتظر فقط التواصل الرسمي معه، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ذلك ستكون له بعض الشروط التي تصب في مصلحة النادي، لكن كل ما يُثار حاليًا عن وجود مفاوضات غير صحيح.

إقرأ أيضًا..

تجارة الأعضاء والمرض والتحقيقات.. القصة الكاملة لوفاة إبراهيم شيكا في 2025

قرار مفاجئ للاعبي الزمالك بعد بيان مجلس الإدارة