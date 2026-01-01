أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يعد نموذجاً مثالياً للقائد داخل صفوف المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن دوره لا يقتصر على الملعب فقط، بل يمتد لدعم زملائه ومساندتهم إلى جانب الجهاز الفني.

وقال إبراهيم في تصريحات تلفزيونية إن نبرة إدارة ليفربول تغيرت بشكل واضح بعد تألق محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ومع ذلك سيظل النجم المصري أسطورة في تاريخ الريدز مهما كانت الظروف، وعلى النادي حمايته من أي أزمات مستقبلية.

وأضاف أن صلاح مستمر مع ليفربول من أجل مواصلة كتابة التاريخ وتحطيم الأرقام القياسية، مؤكداً أنه عند عودته سيشارك بشكل أساسي، نظراً لما يتمتع به من شخصية قوية وعقلية احترافية.

وعن عمر مرموش، أوضح أن اللاعب يمتلك القدرة على تجاوز محمد صلاح من حيث التأثير، بشرط الرحيل عن مانشستر سيتي في الوقت الحالي، والحصول على إدارة احترافية كاملة لمسيرته من أجل استعادة بريقه في الدوري الإنجليزي، خاصة أنه ليس الخيار الأول في مركزه حالياً مع بيب جوارديولا، رغم كونه لاعباً مهماً في الفريقً

واختتم إبراهيم تصريحاته بالإشارة إلى أن عقلية عمرو زكي كانت السبب الرئيسي في فشل تجربته بالدوري الإنجليزي، رغم كونه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية، مؤكداً أن مرموش يتمتع بعقلية مختلفة، تمنحه فرصة أكبر للنجاح حال انتقاله إلى أي نادٍ آخر في البريميرليج.