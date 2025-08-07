مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

- -
18:00

بيراميدز

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:00

الزمالك

الدوري التركي

غازي عنتاب بي.بي.كي

- -
21:30

جالاتا سراي

مباريات ودية -أندية

نيوكاسل

- -
21:30

اسبانيول

جميع المباريات

"رسائل ارتباط".. ممثلة أمريكية توجه اتهامات فاضحة لنجوم ليفربول.. ما القصة؟

01:09 ص الخميس 07 أغسطس 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت جماهير كرة القدم في الساعات الماضية، أنباء فاضحة حول عدد من نجوم ليفربول بعدما كشفت ممثلة أمريكية عن تلقيها عدة رسائل من نجوم الريدز طلبوا منها الارتباط.

حيث كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي، من بينهم لاعبين في صفوف نادي ليفربول، أرسلوا رسائل ذات طابع غرامي للممثلة الأمريكية الشهيرة سيدني سويني.

وبحسب التقرير، تلقّت سويني عروضًا للتعارف والارتباط من عدة لاعبين بارزين في "البريميرليج"، إلا أنها رفضت تلك المحاولات، رافضة الانخراط في أي علاقة عاطفية معهم.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن أسماء اللاعبين المتورطين في إرسال الرسائل، لكنها أكدت أن بعضهم من نجوم ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي سابقًا.

وأثارت هذه الأنباء جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ترقب لتطورات القضية وما ستكشفه الممثلة الشهيرة في الفترة القادمة حول القضية.

