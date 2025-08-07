كتب- محمد عبدالهادي:

تلقت جماهير كرة القدم في الساعات الماضية، أنباء فاضحة حول عدد من نجوم ليفربول بعدما كشفت ممثلة أمريكية عن تلقيها عدة رسائل من نجوم الريدز طلبوا منها الارتباط.

حيث كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن هناك عدد من نجوم الدوري الإنجليزي، من بينهم لاعبين في صفوف نادي ليفربول، أرسلوا رسائل ذات طابع غرامي للممثلة الأمريكية الشهيرة سيدني سويني.

وبحسب التقرير، تلقّت سويني عروضًا للتعارف والارتباط من عدة لاعبين بارزين في "البريميرليج"، إلا أنها رفضت تلك المحاولات، رافضة الانخراط في أي علاقة عاطفية معهم.

ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن أسماء اللاعبين المتورطين في إرسال الرسائل، لكنها أكدت أن بعضهم من نجوم ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي سابقًا.

وأثارت هذه الأنباء جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام البريطانية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ترقب لتطورات القضية وما ستكشفه الممثلة الشهيرة في الفترة القادمة حول القضية.