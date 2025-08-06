أرقام وإحصائيات البرازيلي خوان بيزيرا صفقة الزمالك الجديدة

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة لتدعيم صفوف الفريق الأول خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حيث دخل النادي في مفاوضات متقدمة لضم الجناح البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا، لاعب أوليكساندريا الأوكراني، ليكون أحد أبرز صفقات الموسم الجديد في مركز الجناح الأيمن.

اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، تألق بشكل لافت خلال الموسم الماضي في الدوري الأوكراني، ما جعله محل اهتمام إدارة القلعة البيضاء، التي تسعى لحسم الصفقة خلال الساعات المقبلة.

ويقدم "مصراوي"، في السطور التالية أبرز أرقام واحصائيات اللاعب البرازيلي بيزيرا كالتالي:

معلومات عن البرازيلي خوان ألفينا

ولد خوان ألفينا في 16 فبراير 2003 بمدينة ريو دي جانيرو، ويجيد اللعب بالقدم اليسرى، كما يتميز بالمرونة التكتيكية، إذ يستطيع اللعب على الجناحين. بدأ مسيرته ضمن صفوف فاسكو دا غاما البرازيلي، وتدرج في فئاته السنية حتى انتقل إلى نادي أوليكساندريا الأوكراني في سبتمبر 2023 بعقد يمتد حتى صيف 2026.

شارك خوان ألفينا في 22 مباراة رسمية خلال موسم 2024-2025، منها 21 مباراة في الدوري الأوكراني ومباراة واحدة في الكأس، ونجح خلالهم في تسجيل 5 أهداف وصناعة ما بين 2 إلى 4 تمريرات حاسمة.

ووفقًا لتقارير موقعي "ترانسفير ماركت" و"بلاي ميكر ستاتس"، حيث بلغ مجموع دقائق لعبه ما بين 1,835 و1,866 دقيقة.