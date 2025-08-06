"مفيش دوشة ومدرب جعان نجاح".. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

كتب- محمد خيري:

أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تفائله بالفترة المقبلة للنادي الأبيض، موجها رسالة للجماهير، من أجل دعم الفريق.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندي ثقة كبيرة أن إن شاء الله ⁧‫الزمالك‬⁩ هيعمل موسم كويس".

وأكمل: "عالجنا كثير من مشاكلنا اللاعيبه بتاخد فلوسها في ميعادها مفيش لاعيبه جديده وهي بتمضي واخده 50% ولاعيبه ما اخدتش فلوسها من الموسم اللي فات".

وأوضح: "في لائحة بتطبق على الجميع.. في عدل.. مدرب كويس صغير في السن عنده شغف وجعان نجاح .. مدير كوره صاحب شخصية متزنة وعنده خبره كبيره .. مفيش دوشه حوالين الفريق والفريق مقفول عليه كويس".

واختتم تصريحاته: "باقي دور جمهورنا العظيم اللي عمره ما خذل النادي وطول عمره واقف ورا فريقه".