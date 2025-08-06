مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

"مفيش دوشة ومدرب جعان نجاح".. ميدو يوجه رسالة قوية لجماهير الزمالك

12:08 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

أحمد حسام ميدو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، تفائله بالفترة المقبلة للنادي الأبيض، موجها رسالة للجماهير، من أجل دعم الفريق.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "عندي ثقة كبيرة أن إن شاء الله ⁧‫الزمالك‬⁩ هيعمل موسم كويس".

وأكمل: "عالجنا كثير من مشاكلنا اللاعيبه بتاخد فلوسها في ميعادها مفيش لاعيبه جديده وهي بتمضي واخده 50% ولاعيبه ما اخدتش فلوسها من الموسم اللي فات".

وأوضح: "في لائحة بتطبق على الجميع.. في عدل.. مدرب كويس صغير في السن عنده شغف وجعان نجاح .. مدير كوره صاحب شخصية متزنة وعنده خبره كبيره .. مفيش دوشه حوالين الفريق والفريق مقفول عليه كويس".

واختتم تصريحاته: "باقي دور جمهورنا العظيم اللي عمره ما خذل النادي وطول عمره واقف ورا فريقه".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ميدو الزمالك مدرب الزمالك أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم