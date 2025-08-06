القاهرة - مصراوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، خلال برنامجه "حارس الأهلي" على قناة النادي، عن الشروط الجديدة التي أعلنتها رابطة الأندية قبل إقامة أي مباراة في الدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير: "رابطة الأندية أعلنت أنه لن تقام أي مباراة في الدوري الممتاز، إلا بعد التأكد من وجود جهاز صدمات قلبية (مكتمل الشحن) ضمن سيارات الإسعاف المجهزة، على أن يقودها سائقون يحملون رخصة مزاولة مهنة، وقادرون على التعامل مع الحالات الطارئة وإنعاشها عند الحاجة."

وأضاف: "كما سيتم إلزام جميع مراقبي المباريات بالتأكد من تفعيل هذه الإجراءات قبل انطلاق المباراة بثلاث ساعات على الأقل، وفي حال عدم توفر هذه المتطلبات، فلن يسمح بإقامة المباراة، وذلك تفاديا لأي أزمة صحية قد تحدث دون توفر تدخل طبي سريع."

وأشاد شوبير بالخطوة قائلا: "ما قامت به رابطة الأندية خطوة رائعة وتنم عن إدارة احترافية للدوري الممتاز، ولكن لا بد أن تمتد هذه الإجراءات إلى دوري الدرجة الثانية والثالثة، فلا يصح اقتصار الاحتياطات الطبية على الدوري الممتاز فقط."

وأكد شوبير: "تواصلت مع نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، وقد أكد لي وجود تعليمات صارمة من قبله ومن جانب وزير الشباب والرياضة بعدم إقامة أي مباراة رياضية، في أي مستوى أو نوع من الرياضات، دون التأكد من توافر جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة."

واختتم شوبير حديثه قائلًا: "قرار رابطة الأندية جيد، لكن ماذا عن الدرجات الأدنى؟ لا بد من تطبيق نفس الإجراءات الاحترازية في كل الدرجات، تماما كما في الدوري الممتاز. يجب أن يتولى مراقب المباراة التأكد من توافر الأجهزة المطلوبة، وإذا لم يكن هناك مراقب، فيجب أن يتحمل الحكم هذه المسؤولية، وفي حال غياب الأجهزة، يجب إلغاء المباراة فورًا، لأن حياة الإنسان ليست بالأمر الهين. وكما قامت الرابطة بدورها، أتمنى من جميع الاتحادات أن تضمن وجود هذه الأجهزة في جميع المباريات والأنشطة الرياضية."