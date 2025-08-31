مباريات الأمس
عاجل.. علي ماهر يصل مقر النادي الأهلي

02:48 م الأحد 31 أغسطس 2025

علي ماهر

كتب- مصراوي:

وصل علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إلى مقر النادي الأهلي منذ قليل، في ظل اجتماع مجلس الإدارة مع لجنة التخطيط لحسم مصير الإسباني خوسيه ريبيرو

ويعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اجتماعا في الوقت الحالي مع لجنة التخطيط، لحسم مصير المدير الفني الإسباني، الذي بات قريبا من الرحيل عن الأحمر.

ومن المنتظر أن يحسم النادي الأهلي مصير المدير الفني الجديد أيضا، ويعد علي ماهر أقوى المرشحين على المستوى المحلي.

وخسر النادي الأهلي، من بيراميدز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

توقف رصيد فريق الأهلي عند النقطة 5 في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر وطلائع الجيش صاحب المركز الرابع عشر.

