كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي محمد شبانة، رسالة قوية لمجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بسبب مستوى الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق، بعد المستوى السيء الذي ظهر عليه.

قال محمد شبانة في برنامجه الإذاعي: "هل الهزيمة صدمة لجمهور الأهلي؟ لا مش صدمة ولا حاجه، والإحساس بالهزيمة صعب عشان كده الجمهور متضايق وهايج وزعلان وغضبان يعني كل حاجة يعني .. إنما، كلمة صدمة دي يعني غير متوقعة .. فهل هزيمة الأهلي من بيراميدز امبارح غير متوقعة؟ لأ أبداً، متوقعة ونص كمان".

وأضاف: "ده عزاء الأهلاوية امبارح إنه بيراميدز سيء وانطلاقته برضه سيئة، فعزاء الوحيد للأهلي كده، فده كان مدي أمل إن الأهلي يكسب المباراة ويفوق بقى .. إنما لو كان بيراميدز في مستواه العادي كان الجمهور داخل ومقتنع إنه خسران، عشان كده الخسارة مش مفاجأة ولا صدمة".

وأوضح: "قولنا قبل كده هذا الريبيرو، نبوس إيديكم هاتوا غيره .. الجمهور بيقول كده يعني وصلت لبوس الإيدين خلاص بقى.. ومن بدري بقول لكم إن الراجل ده مش قد الأهلي".

وتابع: "النهارده في قاعدة اجتماع عشان يتقرر فيها إقالة الراجل ده وتوجيه الشكر ليه".

وأكمل: "السؤال مين هيتحاسب على اختيار المدرب ده؟ سيبك من فلوس الشرط الجزائي حتى لو مفيش ومش هتدفع.. بس أنت اخترت مدرب غلط في أهم توقيت في تاريخ الأهلي قبل كأس العالم للأندية اللي كان ممكن الأهلي يخش بقوة ويشتغل ويجي يحقق نتائج".

وشدد: "وبعدين داخل موسم بقى عايز تسترد أفريقيا اللي خطفها منك بيراميدز، عايز تأكد فوزك بالدرع اللي بيشكك فيه بيراميدز واللي بينافس في الدرع دلوقتي الزمالك اللي عايز يرجع بقوة".

واختتم تصريحاته: "اللي جاب الراجل ده بقى مين هيحاسبه؟ هو ده السؤال، مين هيحاسبه على الملايين اللي ادفعت في زيزو وتريزيجيه وبن شرقي ورمضان وكل الناس دي والأهلي مستفدش منها لغاية دلوقتي بحاجة".