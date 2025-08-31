كتب- محمد خيري:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على تشكيل الأبيض لمواجهة وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل الفريق الأبيض، ضيفا ثقيلا على وادي دجلة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وخاض الزمالك المران الأخير أمس على ملعب الكلية الحربية، ومنح فيريرا اللاعبين التعليمات الأخيرة قبل المباراة الهامة أمام وادي دجلة.

وشارك في المران الأخير جميع اللاعبين، باستثناء محمد شحاتة، الذي يخوض تدريبات تأهيلية بعد تعرضه للإصابة في الفترة الماضية، وأحمد ربيع الذي يتم تجهيزه.

ووضع المدير الفني البلجيكي اللمسات النهائية على خطة المباراة، ووضح وجود تغيير اضطراري في وسط الملعب نظرا لغياب محمد شحاتة المصاب، بينما تستمر القوة الضاربة الهجومية بقيادة الثلاثي "ألفينا والدباغ وشيكو بانزا".

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: محمود بنتايج - حسام عبد المجيد - محمود الونش - عمر جابر.

الوسط: عبدالله السعيد - سيف جعفر أ (أحمد فتوح) - ناصر ماهر.

الهجوم: خوان ألفينا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.