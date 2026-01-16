أخرها الزمامرة.. تفاصيل 9 قضايا تسببت في إيقاف قيد الزمالك 3 فترات

أول تعليق من زوجة محمد حمدي بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

تعرّض نادي الزمالك لسلسلة من العقوبات المتكررة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وصلت إلى 9 قضايا تتعلق بعدم سداد مستحقات مالية للاعبين ومدربين سابقين، وأندية لاعبين سابقين، ما أدى إلى توقيع إيقاف قيد فوري على النادي في عدة فترات انتقالية.

وأوضحت التفاصيل أن هذه القضايا تضمنت:

جوزيه جوميز: 120 ألف دولار مستحقات شخصية للمدرب السابق.

مساعدو جوميز الثلاثة: ثلاث قضايا منفصلة بإجمالي 60 ألف دولار.

كريستيان جروس: مستحقات بلغت 133 ألف دولار.

فرجاني ساسي: قضية كبرى بقيمة 505 آلاف دولار، تعد الأكبر بين القضايا المالية.

نادي إستريلا (البرتغال): مطالب بمبلغ 200 ألف يورو.

نادي شالروا (بلجيكا): مستحقات صفقة اللاعب الفلسطيني عدي الدباغ بقيمة 170 ألف يورو.

نادي نهضة الزمامرة (المغربي): مستحقات اللاعب صلاح مصدق الذي فسخ عقده وتُقدّر بنحو 250 ألف دولار

وأدى تراكم هذه القضايا إلى فرض حظر على إبرام وتسجيل الصفقات الجديدة لفترات انتقالية متعددة، ما يضع إدارة النادي تحت ضغط مالي وإداري شديد، ويهدد قدرته على تدعيم صفوف الفريق في المستقبل القريب.

ويظل الالتزام بتسوية هذه المستحقات هو الطريق الوحيد أمام الزمالك لإنهاء العقوبات واستعادة القدرة على القيد في سوق الانتقالات، حفاظًا على استقراره الرياضي والمالي وسمعته على الصعيد الدولي.