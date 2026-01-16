مباريات الأمس
إعلان

"زلزال الأرض مستمر".. الزمالك يتحرك للخروج من أزمة ديون المستثمرين

كتب : محمد خيري

09:00 ص 16/01/2026
كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن آخر تطورات أزمة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، التي تم سحبها مؤخرًا، المتعلقة بمطالب عدد من المستثمرين بفسخ العقود المبرمة معهم بشأن الجزء الاستثماري من الأرض.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة أن إدارة النادي تعمل حاليًا على تسوية الأزمة بشكل هادئ ومنظم، عبر مراجعة بنود العقود الموقعة مع المستثمرين، والسعي لإنهاء الملف وديًا دون تحميل النادي أي أعباء مالية إضافية أو شروط جزائية.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة يدرس السيناريوهات البديلة، بما في ذلك إمكانية حصول النادي على أرض بديلة خلال الفترة المقبلة، مع البحث في فرص الاستفادة الاستثمارية منها، سواء من خلال إعادة التعاقد مع المستثمرين الحاليين أو فتح المجال أمام مشروعات جديدة تحقق عوائد مالية للنادي.

وشدد المصدر على أن وزارة الشباب والرياضة ووزارة الإسكان لم تتدخلا في هذا الملف، وأن جميع المفاوضات تتم مباشرة من قبل مجلس الإدارة واللجنة المفوضة بالتفاوض حول أرض النادي.

وأضاف أن المجلس عقد جلسات مكثفة مع المستثمرين خلال الفترة الماضية، تم خلالها تقريب وجهات النظر والتوصل إلى تفاهمات مشتركة، خاصة مع تقدير المستثمرين للظروف الحالية للنادي، رغم مطالبهم بفسخ العقود.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن الملف بات قريبًا من الإغلاق النهائي، وأن المسؤولين عنه يعملون بهدوء بعيدًا عن الضغوط الإعلامية، تمهيدًا للإعلان عن حل شامل يُرضي جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة.

الزمالك أرض الزمالك نادي الزمالك أرض نادي الزمالك فريق الزمالك

إعلان

إعلان

