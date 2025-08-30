كتب - يوسف محمد:

وجهت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في ملعب السلام، لمتابعة مباراة الفريق أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويلتقي فريق الأهلي مساء اليوم السبت نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وافتتح المغربي وليد الكرتي، أهداف بيراميدز في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، ليمنح فريقه التقدم في اللقاء على حساب المارد الأحمر.

وعقب تسجيل بيراميدز الهدف الأول، حرصت جماهير الأهلي المتواجدة في المدرجات، على دعم لاعبي الفريق للعودة إلى اللقاء وتسجيل التعادل، حيث رددت هتاف: "اصحى فوق، اصحى فوق".

