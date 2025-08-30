مباريات الأمس
"دون فوز".. ماذا قدم كرونوسلاف يوريسيتش مع بيراميدز أمام الأهلي؟

07:40 م السبت 30 أغسطس 2025

كرونوسلاف يوريسيتش

كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، متابعة مباراة النادي الأهلي أمام نظيره بيراميدز في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام بيراميدز اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ويسعى كلا الفريقين للعودة إلى طريق الانتصارات في مباراة اليوم، حيث حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة أمام غزل المحلة بالدوري، فيما تلقى بيراميدز الهزيمة بهدفين مقابل هدف واحد أمام مودرن سبورت.

ويطمح الكرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني لفريق بيراميدز لتحقيق فوزه الأول على النادي الأهلي، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز على المارد الأحمر من قبل.

وقاد المدير الفني الكرواتي بيراميدز أمام النادي الأهلي، في 4 مباريات سابقة، لم يتمكن خلالهم من تحقيق الفوز في أي لقاء، حيث تلقى الهزيمة في مباراتين وحضر التعادل في مثلهما.

وخلال 4 مباريات قاد فيها يوريسيتش فريق بيراميدز أمام الأهلي، سجل لاعبو فريقه 5 أهداف في مرمى المارد الأحمر، فيما استقبلت شباك فريقه 7 أهداف.

يذكر أن يوريسيتش، تمكن خلال الموسم الماضي من قيادة بيراميدز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

