كتبت-هند عواد:

يلتقي الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم السبت، في قمة الجولة الخامسة بالدوري المصري الممتاز، ويبحث الثنائي عن الفوز، بعد التعثر في المباراة السابق.

ويدفع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي، بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، فيما يفاضل بين محمد علي بن رمضان وأحمد نبيل كوكا في منتصف الملعب.

وقال مصدر لمصراوي، إن مشاركة التونسي محمد علي بن رمضان، لم تحسم حتى الآن، رغم مشاركته في مران الفريق الأخير، لكن الأغلب سيتم الدفع به.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز

جاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة بيراميدز كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج - محمد علي بن رمضان (أحمد نبيل كوكا) - أشرف بنشرقي - محمود حسن تريزيجيه - أحمد مصطفي زيزو

خط الهجوم: محمد شريف

