يستعد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، لخوض مباراته الأولى بقميص النادي الأهلي أمام نظيره فريقي بيراميدز اليوم السبت.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره بيراميدز اليوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتعد هذه المباراة الأولى التي يخوضها زيزو أمام فريق بيراميدز، منذ الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من نادي الزمالك في صفقة انتقال حر.

أرقام زيزو في مواجهات بيراميدز

وعلى الرغم من كون زيزو لم يشارك في أي مباراة مع النادي الأهلي أمام بيراميدز، إلا أنه اعتاد على مواجهته خلال تواجده في صفوف نادي الزمالك، حيث شارك أمام في 12 مباراة سابقة.

وخلال 12 مباراة سابقة، شارك فيها أحمد سيد زيزو أمام بيراميدز بقميص الزمالك، تمكن فريقه من تحقيق الفوز في 6 مباريات، تلقى الهزيمة في 3 وتعادل في مثلهم.

وساهم زيزو خلال 12 مباراة شارك فيها أمام بيراميدز في 4 أهداف فقط، حيث تمكن من تسجيل هدف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

ولم يتلقى زيزو أي بطاقة حمراء في مواجهاته السابق أمام فريق بيراميدز وحصل على بطاقتين صفراوين فقط.

وشارك زيزو مع النادي الأهلي حتى الآن، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، في 6 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 5 أهداف بواقع تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

