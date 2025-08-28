جولة تفقدية.. 11 صورة من زيادة مدحت شلبي لمودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

زار المعلق مدحت شلبي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، مساء أمس الأربعاء، بحضور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال مودرن سبورت في بيان رسمي، إن الإعلامي مدحت شلبي أشاد بالفريق والمستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي بالدوري المصري.

وأشار البيان على أن مدحت شلبي أشاد بالمقر والمبنى الخاص بالفريق الأول والملاعب، بعد جولة تفقدية أبدى خلالها إعجابه الشديد بالجهد المبذول من قبل إدارة النادي لتوفير المناخ المناسب من أجل ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن.

