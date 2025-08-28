مباريات الأمس
جولة تفقدية.. 11 صورة من زيادة مدحت شلبي لمودرن سبورت

09:58 ص الخميس 28 أغسطس 2025
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (4)
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (3)
    مدحت شلبي ووليد دعبس وعبد الظاهر السقا
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (6)
    مدحت شلبي
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (2)
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (5)
    مدحت شلبي وعبد الظاهر السقا
    مدحت شلبي ووليد دعبس خلال زيارة الأول لمقر مودرن سبورت (1)
    مدحت شلبي من زيارة مودرن سبورت
كتبت-هند عواد:

زار المعلق مدحت شلبي مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت، مساء أمس الأربعاء، بحضور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة النادي.

وقال مودرن سبورت في بيان رسمي، إن الإعلامي مدحت شلبي أشاد بالفريق والمستويات التي يقدمها خلال الموسم الحالي بالدوري المصري.

وأشار البيان على أن مدحت شلبي أشاد بالمقر والمبنى الخاص بالفريق الأول والملاعب، بعد جولة تفقدية أبدى خلالها إعجابه الشديد بالجهد المبذول من قبل إدارة النادي لتوفير المناخ المناسب من أجل ظهور الفريق بأفضل شكل ممكن.

مدحت شلبي مودرن سبورت ظهور مدحت شلبي
