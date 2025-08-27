كتب - نهى خورشيد

عقد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاماً، اجتماعاً مع لاعبي المنتخب قبل انطلاق المران الأول للفريق اليوم الأربعاء بمدينة أبها السعودية، في مستهل الاستعدادات لخوض منافسات كأس الخليج.

وخلال حديثه مع اللاعبين، أكد درويش أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق، باعتبارها فترة إعداد مثالية قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم المقبلة، مشدداً على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

كما أعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني على تقديم مستوى مميز يليق بسمعة الكرة المصرية، وتحقيق إنجاز يرفع من طموحات المنتخب قبل التحدي الأكبر في كأس العالم.