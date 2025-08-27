مباريات الأمس
وليد درويش يجتمع بلاعبي منتخب الشباب قبل بدء معسكر أبها استعداداً لكأس الخليج

09:48 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
    اجتماع وليد درويش مع منتخب مصر تحت 17 عاماً
    منتخب مصر تحت 17 عاماً
كتب - نهى خورشيد

عقد وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني تحت 17 عاماً، اجتماعاً مع لاعبي المنتخب قبل انطلاق المران الأول للفريق اليوم الأربعاء بمدينة أبها السعودية، في مستهل الاستعدادات لخوض منافسات كأس الخليج.

وخلال حديثه مع اللاعبين، أكد درويش أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق، باعتبارها فترة إعداد مثالية قبل المشاركة المرتقبة في كأس العالم المقبلة، مشدداً على ضرورة استغلالها بالشكل الأمثل لاكتساب المزيد من الخبرات الدولية.

كما أعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد عن ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين والجهاز الفني على تقديم مستوى مميز يليق بسمعة الكرة المصرية، وتحقيق إنجاز يرفع من طموحات المنتخب قبل التحدي الأكبر في كأس العالم.

وليد درويش منتخب مصر تحت 17 عاماً كأس الخليج الاتحاد المصري لكرة القدم الفراعنة
