تطورات أرض أكتوبر.. هل يستسلم الزمالك للأمر الواقع؟

يواصل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب سعيه من أجل الوصول لحل لأزمة أرض 6 أكتوبر، بعد سحبها من جانب وزارة الإسكان.

ويتجه مجلس إدارة نادي الزمالك لإصدار بيان توضيحي خلال الساعات المقبلة، للرد على بيان وزارة الإسكان، حول أزمة أرض 6 أكتوبر.

ووفقا لمصدر مطلع، أكد أن المجلس في انعقاد مستمر، وهناك حالة من الحزن والإحباط لدى الجميع في الوقت الحالي بسبب تعقد الأزمة مع وزارة الإسكان.

وأوضح المصدر، أن نادي الزمالك يدرس جميع الجوانب، ويتجه لإصدار بيان توضيحي خلال الساعات المقبلة لتوضيح صحة موقفه بالمستندات، والمطالبة بضرورة حل الأزمة.

واختتم المصدر، أن مجلس الزمالك يرفض حاليا التسرع في أي خطوة، للخروج بحل مرضي يساعد على عودة الأرض مرة أخرى واستكمال العمل في الفرع الثاني، دون الاستسلام للأمر الواقع.

بيان رسمي من وزارة الإسكان

‏وأصدرت وزارة الإسكان بيان خلال الأيام الماضية جاء فيه: "في ضوء ما أثير مؤخرا بشأن قطعة الأرض الخاصة بنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، توضح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يلي:

وأضاف: "سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون واللوائح المنظمة في جميع القرارات والإجراءات التي اتُخذت بشأن سحب قطعة الأرض المشار إليها، وذلك استنادًا إلى المستندات والموافقات والإفادات الرسمية ذات الصلة".

وأوضح: "وأنه حرصا على الشفافية وصون المال العام، تؤكد الوزارة أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء بإعادة التصرف في الأرض أو تغيير وضعها الحالي، إلى أن تفصل النيابة العامة في البلاغ المقدم بشأن تغيير الاستخدام".

واختتم: "وتؤكد الوزارة تقديرها للدور المجتمعي والرياضي العريق لنادي الزمالك، وتبادر الوزارة في حال رغبة النادي وجديته وتوافر الإشتراطات المقررة، بدراسة تخصيص قطعة أرض جديدة ملائمة للأنشطة الرياضية والخدمية، وفقا للقواعد المعمول بها، وبما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، ويحافظ على حقوق الدولة، وذلك لحين فصل النيابة العامة في موقف أرض النادي بحدائق أكتوبر سالفة الذكر.