"بعد فوز الزمالك".. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الفوز على حساب نظيره فاركو، بنتيجة هدف دون مقابل في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ورفع نادي الزمالك رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 10 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة، في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وفي سياق متصل وقع فريق المصري البورسعيدي، في فخ التعادل أمام حرس الحدود بنتيجة هدف لكل فريق، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول الترتيب.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك، 4 مباريات، 10 نقاط

2- المصري البورسعيدي، 4 مباريات، 8 نقاط

3- بتروجيت، 4 مباريات، 8 نقاط

4- مودرن سبورت، 4 مباريات، 7 نقاط

5- سموحة، 4 مباريات، نقاط

6- الأهلي، 3 مباريات، 5 نقاط

7- زد، 4 مباريات، 5 نقاط

8- حرس الحدود، 3 مباريات، 5 نقاط

9- الجونة، 3 مباريات، 5 نقاط

10 بيراميدز، 4 مباريات، 5 نقاط

11- إنبي، 4 مباريات، 5 نقاط

12- سيراميكا كليوباترا، 3 مباريات، 4 نقاط

13- غزل المحلة، 4 مباريات، 4 نقاط

14- وادي دجلة، 4 مباريات، 4 نقاط

15- الإسماعيلي، 4 مباريات، 4 نقاط

16- الاتحاد السكندري، 4 مباريات، 4 نقاط

17- طلائع الجيش، 4 مباريات، 4 نقاط

18- البنك الأهلي، 4 مباريات، 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية، 4 مباريات، نقطتين

20- المقاولون العرب، 4 مباريات، نقطتين

21- فاركو، 4 مباريات، نقطة وحيدة

أقرأ أيضًا:

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على فاركو

فيديو هدف الزمالك الأول في مرمى فاركو بالدوري



