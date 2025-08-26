موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على فاركو

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وفاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على نظيره فاركو بهدف دون رد على ملعب ستاد السلام الدولي، حيث سجل شيكو بينزا هدف الفارس الأبيض الوحيد.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك منافسه وادي دجلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف بتروجيت.