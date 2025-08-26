مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

اوكسفورد

- -
21:45

برايتون

دوري أبطال أوروبا

بنفيكا

- -
22:00

فنربخشة

دوري أبطال أوروبا

كوبنهاجن

- -
22:00

بازل

جميع المباريات

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على فاركو

11:01 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025

مباراة الزمالك وفاركو (2) (1)

كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة الزمالك وفاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وفاز الزمالك على نظيره فاركو بهدف دون رد على ملعب ستاد السلام الدولي، حيث سجل شيكو بينزا هدف الفارس الأبيض الوحيد.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ومن المقرر أن يلاقي الزمالك منافسه وادي دجلة الصاعد حديثا للدوري الممتاز، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، وبفارق نقطتين عن الوصيف بتروجيت.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وفاركو موعد مباراة الزمالك القادمة أخبار الزمالك نتيجه ماتش الزمالك مباراة الزمالك الزمالك اليوم الزمالك ووادي دجلة
