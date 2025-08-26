الأهلي يستعيد لاعبه قبل مواجهة بيراميدزالمرتقبة

كتبت-هند عواد:

يستعيد النادي الأهلي لاعبه محمد هاني، الذي غاب عن مباراة غزل المحلة، قبل مواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة.

وغاب محمد هاني عن مباراة الأهلي وغزل المحلة التي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب الإيقاف للطرد في مباراة فاركو.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إيقاف محمد هاني وتغريمه 2500 جنيه، بسبب طرده في لقاء فاركو.

ويعود محمد هاني إلى قائمة الأهلي في مباراة بيراميدز، التي تقام في التاسعة مساءً، يوم السبت المقبل.

