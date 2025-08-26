مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

"بينها مباراتان للأهلي والزمالك".. طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من الدوري

03:12 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلنت منصة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من منافسات الموسم الجاري من الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتشهد منافسات الجولة الخامسة مواجهة قوية يستضيف بها فري الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل.

موعد مباراة وادي دجلة والزمالك

وكذلك سيحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم الأحد.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة المقبل على أن تستمر لمدة 3 أيام.

مباريات الجمعة 29 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ المقاولون العرب VS سيراميكا كليوباترا

09:00 ـ البنك الأهلي VS طلائع الجيش

09:00 ـ الاتحاد السكندري VS إنبي

مباريات السبت 30 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ الجونة VS زد

09:00 ـ الإسماعيلي VS غزل المحلة

09:00 ـ الأهلي VS بيراميدز

مباريات الأحد 31 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ مودرن سبورت VS حرس الحدود

06:00 ـ المصري VS كهربا الإسماعيلية

09:00 ـ سموحة VS بتروجيت

09:00 ـ وادي دجلة VS الزمالك

الأهلي ضد بيراميدز وادي دجلة ضد الزمالك الأهلي الزمالك مباريات الدوري المصري
