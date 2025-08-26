كتب- مصطفى الجريتلي:

أعلنت منصة تذكرتي طرح تذاكر مباريات الجولة الخامسة من منافسات الموسم الجاري من الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتشهد منافسات الجولة الخامسة مواجهة قوية يستضيف بها فري الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل.

موعد مباراة وادي دجلة والزمالك

وكذلك سيحل فريق الزمالك ضيفًا على نظيره وادي دجلة عند التاسعة من مساء يوم الأحد.

جدول مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري

وتنطلق منافسات الجولة الخامسة من الدوري يوم الجمعة المقبل على أن تستمر لمدة 3 أيام.

مباريات الجمعة 29 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ المقاولون العرب VS سيراميكا كليوباترا

09:00 ـ البنك الأهلي VS طلائع الجيش

09:00 ـ الاتحاد السكندري VS إنبي

مباريات السبت 30 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ الجونة VS زد

09:00 ـ الإسماعيلي VS غزل المحلة

09:00 ـ الأهلي VS بيراميدز

مباريات الأحد 31 أغسطس في الدوري المصري

06:00 ـ مودرن سبورت VS حرس الحدود

06:00 ـ المصري VS كهربا الإسماعيلية

09:00 ـ سموحة VS بتروجيت

09:00 ـ وادي دجلة VS الزمالك

