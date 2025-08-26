القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها لاعب خط الوسط التونسي الدولي بصفوف الأهلي محمد علي بن رمضان خلال مباراة غزل المحلة.

نتيجة مباراة غزل المحلة والأهلي

وتعادل الأهلي سلبيًا خلال المباراة التي حلّ بها ضيفًا مساء يوم أمس الإثنين على نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

إصابة محمد علي بن رمضان

واشتكى محمد علي بن رمضان خلال المباراة من شد في العضلة الخلفية إذ سيخضع اليوم الثلاثاء لفحوصات طبية على موضع إصابته لتحديد مدة غيابه وموقفه من مباراة بيراميدز.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره بيراميدز عند التاسعة من مساء يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

