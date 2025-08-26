كتب- يوسف محمد:

روج الحساب الرسمي لفريق فاركو بطريقة مختلفة لمباراة فريقه أمام الزمالك، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

موعد مباراة الزمالك وفاركو اليوم

ويلتقي نادي الزمالك نظيره فاركو اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري "دوري نايل".

ونشر الحساب الرسمي لنادي فاركو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لبطاقة المباراة، كتب عليها موعد المباراة والملعب، وظهر على بطاقة المباراة صورة للفنان الراحل محمود المليجي من فيلم "الأرض" وعلق: "الكسبان على الأرض".

ترتيب الزمالك في الدوري قبل مباراة فاركو

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فريق فاركو في المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة.

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك، كان قد تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الجولة الماضي على حساب مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تلقى فاركو الهزيمة من الأهلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.