إبراهيم فايق يكشف مفاجأة بشأن إصابة نجم وسط الأهلي في مباراة المحلة

كشف إبراهيم فايق مقدم برنامج الكورة مع فايق عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان لاعب الأهلي، اشتكى من إصابة بشد خلال مباراة فريقه أمام غزل المحلة أمس بالدوري.

وقال فايق خلال تقديمه برنامج "جمهور التالتة": "بن رمضان اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي أمام غزل المحلة أمس بالدوري".

وأضاف: "اللاعب سيخضع لاختبار طبي في الساعات المقبلة، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة بيراميدز المقبلة، في الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري".

وكان التعادل السلبي دون أهداف، حسم نتيجة مباراة المارد الأحمر أمام نظيره غزل المحلة بالدوري المصري "دوري نايل"، التي جمعت بينهما أمس على ستاد "المحلة" بالدوري".

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة بيراميدز يوم السبت المقبل الموافق 30 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري.

والجدير بالذكر أن المارد الأحمر، لم يحقق سوى فوز واحد فقط في بطولة الدوري المصري حتى الآن، على حساب فاركو بالدوري المصري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

