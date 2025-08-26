مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

أهداف مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري المصري (فيديو)

12:22 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025

بيراميدز ومودرن سبورت

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف فريق مودرن سبورت كلا من: غنام محمد في الدقيقة 10، وعلي فوزي في الدقيقة 59 من نقطة الجزاء، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة اللاعب كريم حافظ من نقطة الجزاء، في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب محمد الشيبي في الدقيقة 84، بعد تلقيه الإنذار الثاني، بعدما تلقى الإنذار الأول في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع مودرن سبورت نقاطه إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف فريق بيراميدز عند 5 نقاط ليحتل المركز الثامن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز ومودرن سبورت
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان