أهداف مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري المصري (فيديو)
القاهرة - مصراوي
فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.
وسجل أهداف فريق مودرن سبورت كلا من: غنام محمد في الدقيقة 10، وعلي فوزي في الدقيقة 59 من نقطة الجزاء، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة اللاعب كريم حافظ من نقطة الجزاء، في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي.
وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب محمد الشيبي في الدقيقة 84، بعد تلقيه الإنذار الثاني، بعدما تلقى الإنذار الأول في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز رفع مودرن سبورت نقاطه إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف فريق بيراميدز عند 5 نقاط ليحتل المركز الثامن.
جووول.. غنام محمد يسجل هدف التقدم لمودرن سبورت أمام بيراميدز برأسية قوووية pic.twitter.com/3ZLinBbcbE— ON Sport (@ONTimeSports) August 25, 2025
مودرن سبورت يواصل التألق 👌🏼— ON Sport (@ONTimeSports) August 25, 2025
الهدف الثاني لفريق مودرن سبورت في شباك بيراميدز عن طريق علي فوزي من ركلة جزاء ⚽️
بيراميدز 0 - 2 مودرن سبورت pic.twitter.com/g5QgsVtP9f
كريم حافظ يقلص الفارق لـ بيراميدز أمام مودرن سبورت من ركلة جزاء ⚽️ pic.twitter.com/o6yvu3btHS— ON Sport (@ONTimeSports) August 25, 2025
