أهداف مباراة بيراميدز ومودرن سبورت في الدوري المصري (فيديو)

القاهرة - مصراوي

فاز فريق مودرن سبورت على نظيره بيراميدز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين الموافق 25 أغسطس، ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز.

وسجل أهداف فريق مودرن سبورت كلا من: غنام محمد في الدقيقة 10، وعلي فوزي في الدقيقة 59 من نقطة الجزاء، بينما سجل هدف بيراميدز الوحيد في المباراة اللاعب كريم حافظ من نقطة الجزاء، في الدقيقة السابعة من الوقت الإضافي.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب محمد الشيبي في الدقيقة 84، بعد تلقيه الإنذار الثاني، بعدما تلقى الإنذار الأول في الدقيقة 62.

وبهذا الفوز رفع مودرن سبورت نقاطه إلى 7 نقاط ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما توقف فريق بيراميدز عند 5 نقاط ليحتل المركز الثامن.

جووول.. غنام محمد يسجل هدف التقدم لمودرن سبورت أمام بيراميدز برأسية قوووية pic.twitter.com/3ZLinBbcbE — ON Sport (@ONTimeSports) August 25, 2025

مودرن سبورت يواصل التألق 👌🏼



الهدف الثاني لفريق مودرن سبورت في شباك بيراميدز عن طريق علي فوزي من ركلة جزاء ⚽️



بيراميدز 0 - 2 مودرن سبورت pic.twitter.com/g5QgsVtP9f — ON Sport (@ONTimeSports) August 25, 2025