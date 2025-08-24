أوسوريو يرد على شيكابالا عبر "مصراوي" بشأن تناوله الكحول

كتب - يوسف محمد:

رد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، التي أشار خلالها أن المدير الفني الكولومبي هو أفضل مدرب تدريب تحت قيادته في الزمالك.

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أتناول أي مشروبات كحولية خلال فترة تواجدي في نادي الزمالك بمصر، خاصة وأنني كنت أحترم القانون المصري بشكل كبير وأعلم أن الكحول من المحظورات في مصر".

وعن شيكابالا وموهبته، قال: "شيكابالا لاعب مهم في الزمالك طوال السنوات الماضية، الكرة المصرية بحاجة إلى العديد من اللاعبين مثله".

وأضاف: "شيكابالا لديه قدرة جيدة على قراءة المباريات، يستطيع تقديم أفضل التمريرات لزملائه وأخطرها فهو رياضي مميز".

وكان شيكابالا، أكد في تصريحات تليفزيونية أمس أن أوسوريو، هو المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته في نادي الزمالك، لكن كان لديه بعض المشاكل بعيدة عن كرة القدم، ثم قام برفع الكوب من أمامه على الشاشة، في إشارة إلى أن هذه كانت أزمة المدير الفني.

ويذكر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كان قد تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلال الفترة من أبريل 2023 حتى نوفمبر من العام ذاته.

شيكابالا: أوسوريو هو أجمد مدرب دخل مصر وأحسن مدرب انا أتمرنت معاه.. وهو دي كانت مشكلته الوحيدة

مجاناً على شاهد

برنامج #الكورة_مع_فايق يعرض من الجمعة – الثلاثاء الساعة 11:00 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR2

لمتابعة البث المباشرhttps://t.co/56RlxhjPYG pic.twitter.com/LULAODYAr3 — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) August 23, 2025

