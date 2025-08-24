مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 1
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

فولهام

1 1
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

0 0
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

أوسوريو يرد على شيكابالا عبر "مصراوي" بشأن تناوله الكحول

10:05 م الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    خوان أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا وعبدالشافي
  • عرض 15 صورة
    محمود شيكابالا 1 (1)
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا وإيشو (8)
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    شيكابالا
  • عرض 15 صورة
    تفاعل الجماهير مع اعتزال شيكابالا (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

رد الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السابق بنادي الزمالك، على تصريحات محمود عبد الرازق شيكابالا، التي أشار خلالها أن المدير الفني الكولومبي هو أفضل مدرب تدريب تحت قيادته في الزمالك.

وقال أوسوريو في تصريحات خاصة لمصراوي: "لم أتناول أي مشروبات كحولية خلال فترة تواجدي في نادي الزمالك بمصر، خاصة وأنني كنت أحترم القانون المصري بشكل كبير وأعلم أن الكحول من المحظورات في مصر".

وعن شيكابالا وموهبته، قال: "شيكابالا لاعب مهم في الزمالك طوال السنوات الماضية، الكرة المصرية بحاجة إلى العديد من اللاعبين مثله".

وأضاف: "شيكابالا لديه قدرة جيدة على قراءة المباريات، يستطيع تقديم أفضل التمريرات لزملائه وأخطرها فهو رياضي مميز".

وكان شيكابالا، أكد في تصريحات تليفزيونية أمس أن أوسوريو، هو المدرب الأفضل الذي تدرب تحت قيادته في نادي الزمالك، لكن كان لديه بعض المشاكل بعيدة عن كرة القدم، ثم قام برفع الكوب من أمامه على الشاشة، في إشارة إلى أن هذه كانت أزمة المدير الفني.

ويذكر أن الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كان قد تولى القيادة الفنية لنادي الزمالك، خلال الفترة من أبريل 2023 حتى نوفمبر من العام ذاته.

أقرأ أيضًا:
بالدوري الألماني.. مذيعة تقع في خطأ محرج على الهواء وتعتذر (فيديو)

ولفرهامبتون يخاطب المصري هشام صفي للمرة الثانية - خاص

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خوان كارلوس أوسوريو نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا آخر أخبار نادي الزمالك رد أوسورويو على شيكابالا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان