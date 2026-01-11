بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريبات استشفائية اليوم بفندق الإقامة.

وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب السنغال، المقرر إقامتها يوم 14 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.