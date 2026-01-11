مباريات الأمس
بعد عبور الأفيال.. تدريبات استشفائية لمنتخب مصر استعدادًا للسنغال

كتب : محمد خيري

01:11 م 11/01/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (17) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (12) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (11) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (16) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (8) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (10) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (5) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (6) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (3) (1)
  • عرض 14 صورة
    مران منتخب مصر (7) (1)

يؤدي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريبات استشفائية اليوم بفندق الإقامة.

وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة منتخب السنغال، المقرر إقامتها يوم 14 يناير الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المقامة حاليًا في المغرب.

وكان منتخب مصر قد نجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي، عقب فوزه المثير على منتخب كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر مران منتخب مصر أخبار منتخب مصر منتخب السنغال كأس الأمم الأفريقية

