"متنساش حسين الشحات".. الغندور يثير الجدل بعد فوز المنتخب التاريخي

كتب : محمد خيري

12:44 م 11/01/2026
أثار الإعلامي خالد الغندور حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب فوز منتخب مصر على نظيره كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وتأهل الفراعنة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ونشر الغندور رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال فيها: "امبارح كان انتصار تاريخي ومهم لمصر، ولكن متنسوش إن حسين الشحات قدم أداءً استثنائيًا، وأحرز هاتريك وكان في حتة تانية".

وتباينت ردود الأفعال حول تصريحات الغندور، خاصة في ظل ربطه بين الفوز التاريخي للمنتخب والإشادة بأداء حسين الشحات.

وفي سياق آخر، حقق النادي الأهلي فوزًا كبيرًا على فريق فاركو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

خالد الغندور الأهلي منتخب مصر مصر وكوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية مباراة مصر والسنغال حسين الشحات

