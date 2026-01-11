مباريات الأمس
"تحملت الكثير".. محترف الزمالك يخرج عن صمته ويكشف لأول مرة سر فسخ عقده

كتب : محمد خيري

01:00 م 11/01/2026
وجّه صلاح مصدق، لاعب الزمالك السابق والوداد المغربي الحالي، رسالة مؤثرة لجماهير القلعة البيضاء، عقب رحيله عن صفوف الفريق، عبّر خلالها عن فخره بتجربته مع النادي رغم قصر مدتها.

وكتب مصدق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»: "تشرفت بالتواجد خلال الفترة الماضية ضمن صفوف نادي الزمالك، أحد أكبر القلاع الرياضية في القارة الأفريقية، وارتداء قميص الأبيض سيظل مصدر فخر لي، رغم قصر فترة تواجدي مع الفريق".

وأضاف: "تحملت الكثير من أجل الاستمرار مع الزمالك لفترة أطول، إلا أن قرار الرحيل كان صعبًا وجاء لظروف خارجة عن إرادتي، وأحمل مزيجًا من الحزن والامتنان مع نهاية هذه التجربة".

وتابع لاعب الوداد المغربي الحالي: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، وأن تتحسن أوضاعه ويعود سريعًا إلى منصات التتويج".

واختتم رسالته قائلًا: "أشكر مسؤولي النادي والجهازين الفني والطبي وجميع العاملين، وكل من وثق بي وساندني، كما أشكر زملائي الذين كانوا دعمًا حقيقيًا داخل وخارج الملعب، وقبل كل شيء أشكر جمهور الزمالك العظيم، أنتم الروح والدافع، ولن أنسى دعمكم في كل لحظة".

صلاح مصدق الزمالك محترف الزمالك أخبار الزمالك نادي الزمالك

