بعد وعكة مفاجئة حسن حمدي يغادر المستشفى.. شوبير يكشف التفاصيل

04:10 م الأحد 24 أغسطس 2025

حسن حمدي رئيس الأهلي السابق

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مغادرة حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفى وهو في طريقه إلي القاهرة وسيجرى الفحوصات اللازمة بمجرد عودته ان شاء الله".

وأوضح "شوبير": "هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم .. حمد الله على السلامة ياكابتن حسن".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره فريق غزل المحلة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، بالموسم الجديد 2025-26.

حسن حمدي الأهلي النادي الأهلي شوبير أحمد شويبر
