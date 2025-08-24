بعد وعكة مفاجئة حسن حمدي يغادر المستشفى.. شوبير يكشف التفاصيل

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، مغادرة حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الكابتن حسن حمدي غادر الحمد لله المستشفى وهو في طريقه إلي القاهرة وسيجرى الفحوصات اللازمة بمجرد عودته ان شاء الله".

وأوضح "شوبير": "هو كان عانى من ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم .. حمد الله على السلامة ياكابتن حسن".

