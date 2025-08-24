مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

- -
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل مباراتهما في الدوري

06:46 ص الأحد 24 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وفاركو
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وفاركو (10)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وفاركو (3)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك وفاركو
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وفاركو (2)
  • عرض 15 صورة
    محمود جهاد من مباراة الزمالك وفاركو
  • عرض 15 صورة
    احتفال خوان ألفينا بهدفه الأول مع الزمالك (4)
  • عرض 15 صورة
    احتفال خوان ألفينا بهدفه الأول مع الزمالك (5)
  • عرض 15 صورة
    احتفال خوان ألفينا بهدفه الأول مع الزمالك (1)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
  • عرض 15 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (2)
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت 2
  • عرض 15 صورة
    مباراة الزمالك مودرن سبورت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك أمام فاركو، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 7 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي فاركو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

وتعد هذه هى المواجهة رقم 11 التي تجمع بين الزمالك وفاركو في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وتشهد مباريات الفريقين معا تفوقا للفارس الأبيض، حيث تمكن خلال 10 مباريات من تحقيق الفوز في 5 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط وحضر التعادل في 3 لقاءات بين الفريقين.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 12 هدفا في مرمى فريق فاركو، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف من قبل لاعبي فاركو.

وسيف تيري مهاجم فريق فاركو السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 3 أهداف.

وبالنظر إلى مواجهات الزمالك وفاركو في بطولة الدوري، فإننا نجد أنها لا تشهد تفوقا كبيرا لأي من الطرفين، حيث تواجها معا في 7 مباريات بالدوري، تمكن الزمالك خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة كأس الرابطة التي جمعت بينهما في مايو الماضي وانتهت لصالح الفارس الأبيض، بهدفين دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"عقارات وكرة قدم"..21 صورة وأبرز المعلومات عن ثروة محمد زيدان

بعد رسالتها الغامضة.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وفاركو الدوري المصري موعد مباراة الزمالك وفاركو تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو مباراة الزمالك وفاركو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان