تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو قبل مباراتهما في الدوري

كتب - يوسف محمد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره فاركو، في إطار منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة الزمالك أمام فاركو، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالدوري المصري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 7 نقاط جمعهم من مباراتين، فيما يأتي فاركو في المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة من نفس عدد المباريات.

تاريخ مواجهات الزمالك وفاركو

وتعد هذه هى المواجهة رقم 11 التي تجمع بين الزمالك وفاركو في مختلف البطولات، حيث سبق وتواجها معا في 10 مباريات من قبل.

وتشهد مباريات الفريقين معا تفوقا للفارس الأبيض، حيث تمكن خلال 10 مباريات من تحقيق الفوز في 5 لقاءات، تلقى الهزيمة في مباراتين فقط وحضر التعادل في 3 لقاءات بين الفريقين.

ونجح لاعبو الفارس الأبيض في تسجيل 12 هدفا في مرمى فريق فاركو، فيما تلقت شباكهم 9 أهداف من قبل لاعبي فاركو.

وسيف تيري مهاجم فريق فاركو السابق، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معا، برصيد 3 أهداف.

وبالنظر إلى مواجهات الزمالك وفاركو في بطولة الدوري، فإننا نجد أنها لا تشهد تفوقا كبيرا لأي من الطرفين، حيث تواجها معا في 7 مباريات بالدوري، تمكن الزمالك خلالهم من تحقيق الفوز في 3 مباريات وحضر التعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في مباراة وحيدة.

وآخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة كأس الرابطة التي جمعت بينهما في مايو الماضي وانتهت لصالح الفارس الأبيض، بهدفين دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

"عقارات وكرة قدم"..21 صورة وأبرز المعلومات عن ثروة محمد زيدان

بعد رسالتها الغامضة.. 25 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة محمد النني الأولى



