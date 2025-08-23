تعديل جديد.. كاف يخطر بيراميدز بموعد مباراتي الجيش الرواندي

كتبت-هند عواد:

أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي، تلقيه إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بخصوص موعد مباراتي الفريق ضد الجيش الرواندي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، لارتباطه بكأس الإنتركونتيننتال.

ويستضيف بيراميدز نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في التاسعة مساء 14 سبتمبر المقبل، على ستاد الدفاع الجوي في كأس الإنتركونتيننتال، وفي حالة فوزه سيتأهل لمواجهة الأهلي السعودي في جدة يوم 23 من نفس الشهر.

وقرر كاف تعديل موعد مباراتي الجيش الرواندي، إذ من المقرر إقامة مباراة الذهاب في العاصمة كيجالي يوم 1 أكتوبر، فيما تقام مباراة الإياب في القاهرة يوم 5 أكتوبر.

