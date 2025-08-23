مباريات الأمس
"أسعار التذاكر ستكون مناسبة".. الكشف عن عدد الحضور الجماهيري لمباراة مصر وإثيوبيا

03:47 م السبت 23 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف اتحاد الكرة عن السعة الجماهيرية التي وافقت عليها الجهات المعنية في مباراة المنتخب الوطني ونظيره الإثيوبي.

وأوضح اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت، أنه حصل على موافقة بحضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإثيوبي عند العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 على أن يحل ضيفًا على نظيره بوركينا فاسو بالجولة الثامنة من التصفيات.

وأشار اتحاد الكرة عبر بيانه إلى أنه سيتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضاً لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

ويتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب مجموعته في التصفيات برصيد 16 نقطة بفارق 5 نقاط عن نظيره بوركينا فاسو أقرب ملاحقيه.

