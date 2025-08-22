مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

تشيلسي

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
22:30

ألافيس

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

أنجيه

"رئيس وثلاثة أعضاء".. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام

06:57 م الجمعة 22 أغسطس 2025
background

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2025/26 ضمن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة ستكون برئاسة أوسكار رويز فيما ستكون بعضوية كل من: جهاد جريشة، سيد مراد، هيام بركة.

وجدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكيف عزب حجاج مديرًا إداريًا لإدارة الحكام.

وكانت النسخة الجارية من الدوري 2025/26 قد انطلقت يوم 8 أغسطس الجاري إذ تم لعب 3 جولات.

الزمالك يعلن تغيير ملعب مباراته أمام فاركو

والد ياسين مرعي يكشف موقف اللاعب من مباراة بيراميدز والانضمام لمنتخب مصر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جهاد جريشة لجنة الحكام
