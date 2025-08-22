"رئيس وثلاثة أعضاء".. اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام
كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة الحكام الرئيسية للموسم الرياضي 2025/26 ضمن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم والارتقاء بها.
وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة ستكون برئاسة أوسكار رويز فيما ستكون بعضوية كل من: جهاد جريشة، سيد مراد، هيام بركة.
وجدد مجلس إدارة اتحاد الكرة، تكيف عزب حجاج مديرًا إداريًا لإدارة الحكام.
وكانت النسخة الجارية من الدوري 2025/26 قد انطلقت يوم 8 أغسطس الجاري إذ تم لعب 3 جولات.
