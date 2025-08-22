مباريات الأمس
إمام عاشور في مران الأهلي بـ"نيولوك"

11:25 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق اليوم، بلون شعر جديد "نيولوك".

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة إمام عاشور والمغربي أشرف بن شرقي من مران الفريق، وظهر الأول بشعر أبيض.

وعاد إمام عاشور لتدريبات الأهلي الجماعية، قبل يومين، بعد إصابته في كأس العالم للأندية قبل شهرين.

إمام عاشور بنيولوك في مران الأهلي

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "بعد حوالي 64 يوم من الغياب بسبب الإصابة، النهاردة كان أول تمرين جماعي كامل ليا مع الفريق. كانت فترة صعبة وتحدي كبير بالنسبة ليا، سواء بدنيًا أو نفسيًا، لكن الحمد لله على كل شيء. مبسوط إني رجعت، وإن شاء الله اللي جاي أحسن".

