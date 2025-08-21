كتب - نهى خورشيد

أضاف النجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثاني للأبيض في شباك مودرن سبورت، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح بانزا في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء مستغلاً سقوط الكرة من يد محمد أبو جبل، ليأتي في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

بعد تسجيل الهدف احتفل بانزا مع زميله البرازيلي خوان بيزيرا صاحب الهدف الأول بـ "الرقص" بطريقة خاصة.