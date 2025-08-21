مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

1 2
21:00

الزمالك

الدوري التونسي

شبيبة القيروان

0 4
18:30

الترجى الرياضي

دوري نجوم قطر

الأهلي القطري

0 2
20:30

السد القطري

جميع المباريات

إعلان

"رقصة خاصة بالاحتفال".. شيكو بانزا يضيف الثاني للزمالك في شباك مودرن سبورت (فيديو)

10:26 م الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 8 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 2
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 1_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت 3_Easy-Resize.com
  • عرض 8 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن سبورت_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 8 صورة
    جماهير الزمالك توجه رسالة للاعبي الفريق خلال مباراة مودرن سبورت (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أضاف النجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الهدف الثاني للأبيض في شباك مودرن سبورت، وذلك خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حالياً على ستاد هيئة قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ونجح بانزا في تسجيل الهدف الثاني من تسديدة داخل منطقة الجزاء مستغلاً سقوط الكرة من يد محمد أبو جبل، ليأتي في الدقيقة 48 من بداية الشوط الثاني.

بعد تسجيل الهدف احتفل بانزا مع زميله البرازيلي خوان بيزيرا صاحب الهدف الأول بـ "الرقص" بطريقة خاصة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا هدف الزمالك الثاني خوان بيزيرا الزمالك ضد مودرن سبورت الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان