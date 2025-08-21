أحدهما في الأهلي ولاعب حالي.. هدافو مباريات الزمالك ومودرن سبورت

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ضيفا على الزمالك في التاسعة مساء اليوم، على ستاد هيئة قناة السويس، في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، قائمة هدافي مباريات الزمالك ومودرن سبورت، بستة أهداف.

وجاءت قائمة هدافي مباريات الزمالك ومودرن سبورت كالآتي:

أحمد سيد زيزو - الزمالك (لاعب الأهلي حاليا) - 6 أهداف

سيف الدين الجزيري - الزمالك - 3 أهداف

جوزيف جوناثان نجويم - مودرن سبورت (لاعب كهرباء الإسماعيلية حاليا) - هدفان

أحمد عاطف - مودرن سبورت (لاعب زد حاليا) - هدفان

معتز زادم - مودرن سبورت (لاعب الترجي التونسي حاليا) - هدف

