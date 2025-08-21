كتب - يوسف محمد:

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، تعيين أحمد حسام طه مساعدا ثان لحكم الساحة مصطفى الشهدي، بدلا من عمر فتحي، بسبب وفاة والده مساء أمس الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، على تقديم واجب العزاء إلى الحكم عمر فتحي في وفاة والده.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت في وقت سابقة تعيين مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كلا من، سامي هلهل مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثان، قبل أن يتم استبداله بأحمد حسام طه.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

