مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يجري تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت بالدوري

08:35 ص الخميس 21 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (7)
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (6)
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (3)
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (4)
  • عرض 12 صورة
    خلال مران نادي الزمالك (1)
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (15)_14
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (3)_3
  • عرض 12 صورة
    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (2)_2
  • عرض 12 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (2)
  • عرض 12 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (1)
  • عرض 12 صورة
    مطالبات لاعبي الزمالك بركلة جزاء أمام المقاولون (4)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أجرت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديلا على طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الخميس، في بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وقررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري، تعيين أحمد حسام طه مساعدا ثان لحكم الساحة مصطفى الشهدي، بدلا من عمر فتحي، بسبب وفاة والده مساء أمس الأربعاء الموافق 20 أغسطس الجاري.

وحرص مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد، على تقديم واجب العزاء إلى الحكم عمر فتحي في وفاة والده.

وكانت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت في وقت سابقة تعيين مصطفى الشهدي حكما للساحة ويعاونه كلا من، سامي هلهل مساعد أول وعمر فتحي مساعد ثان، قبل أن يتم استبداله بأحمد حسام طه. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت اليوم الخميس الموافق 21 أغسطس الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري المصري الزمالك ومودرن سبورت تعديل في حكم مباراة الزمالك ومودرن موعد مباراة الزمالك ومودرن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان