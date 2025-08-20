نجوم الأهلي يشاركون في عزاء والد الشناوي بكفر الشيخ (فيديو وصور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بدأت، مساء اليوم الأربعاء، مراسم عزاء الحاج السيد الشناوي، والد الكابتن محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، وذلك في مدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وسط حضور لافت من الأهالي والشخصيات العامة والرياضية.

وشهد سرادق العزاء توافد عدد من نجوم القلعة الحمراء لتقديم واجب العزاء لزميلهم، حيث حضر كل من: مصطفى شوبير حارس الأهلي، وياسر إبراهيم مدافع الفريق، إلى جانب محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر ونادي طرابزون التركي، وكريم فؤاد لاعب الأهلي، وسط استقبال من أسرة الفقيد التي شكرت الجميع على مواساتهم في هذا المصاب الأليم.

كما شارك في العزاء عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة كفر الشيخ، إضافة إلى المئات من الأهالي الذين حرصوا على مساندة أسرة الشناوي والوقوف بجانبهم في هذه اللحظات الحزينة.

وكانت جنازة والد الشناوي قد شيعت عقب صلاة الظهر من مسجد الإمام البخاري بقرية الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر العائلة.

يُذكر أن والد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر توفي في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الواحات، في واقعة مؤلمة أثارت حزناً واسعاً بين الأهالي ومحبي اللاعب.